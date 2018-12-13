Омбудсмен предложила в школах мониторить соцсети учеников

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила в школах мониторить соцсети учеников. Об этом сообщает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в России предложила ввести новую должность в российские учебные заведения.
Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях. Сегодня мы все как на ладони именно в сетях - со своими устремлениями, проблемами, несчастьями. Специалист, который видит, что ученик, студент находится в депрессии, он одинок, нужно оказывать ему помощь
отметила она
Такой человек будет анализировать профили школьников и студентов в социальных сетях, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию. Подобная мера позволит избежать трагедии, как в керченском колледже.
Также Москалькова уточнила, что она предлогает повысить уровень охраны школ.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )