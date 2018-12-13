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14 мая, 21:38
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IRINA_CHALKINA
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Омбудсмен предложила в школах мониторить соцсети учеников

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Эта мера поможет избежать трагедий, подобных керченской.

Омбудсмен Татьяна Москалькова  предложила в школах мониторить соцсети учеников. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России  предложила ввести новую должность в российские учебные заведения. 

Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях. Сегодня мы все как на ладони именно в сетях - со своими устремлениями, проблемами, несчастьями. Специалист, который видит, что ученик, студент находится в депрессии, он одинок, нужно оказывать ему помощь

отметила она

Такой человек будет анализировать профили школьников и студентов в социальных сетях, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию. Подобная мера позволит избежать трагедии, как в керченском колледже.

Также Москалькова уточнила, что она предлогает повысить уровень охраны школ.

Видео:Piter.TV

 

 

 

 

Теги: дети, новости спб, общество, омбудсмен москалькова, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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