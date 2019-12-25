За прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 800 ДТП

Большинство из них случилось на территории города.

С 5 по 7 июня на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 808 ДТП. Статистику представила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Количество пострадавших составило 42 человека, среди них 4 ребенка. Также было зафиксировано 4 летальных случая, 3 из них в Ленобласти.

Смертельная авария в Петербурге произошла в Петроградском районе. В жестком ДТП с "Ферари" водитель "Фольксвагена" был госпитализирован в больницу, мужчина скончался. Piter.TV опубликовал кадры с места аварии.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"