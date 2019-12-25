За прошедшие выходные в Ленобласти утонули четыре подростка

Погибли юноши от 13 до 17 лет.

За три дня выходных в Ленинградской области утонуло 4 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального местного комитета.

Так, в субботу, 13 июня, на реке Луга в Кингисеппском районе погиб 13-летний подросток. Он попал в водоворот во время купания с друзьями: тело подростка до сих пор не найдено.

В воскресенье было зафиксировано еще три случая смерти молодых людей. Вблизи поселка Шапки в Тосненском районе утонул 17-летний подросток, спрыгнувший в воду с крутого берега. Его ровесник погиб на Молочном озере в Выборгском районе. Также не удалось спасти из воды 16-летнего юношу, который попытался переплыть озеро Черное в Гатчинском районе.

Представители следственных органов поводят проверки по факту происшествий.

Ранее мы рассказали о том, что в Ключевом озере утонул мужчина.

Фото: Pixabay