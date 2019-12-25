В Кингисеппе утонул школьник во время купания в реке

Тело ребёнка пока не найдено.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня вечером в полицию Кингисеппа обратилась женщина 1976 года рождения. Она заявила, что её сын, ученик 6 класса, ушел из дома днем и не вернулся.

По словам матери, ранее школьник никогда не уходил надолго из дома, на учёте в ПДН не состоял. Очевидцы сообщили, что ребёнок утонул в реке Луга во время купания. Тело мальчика пока не нашли, поиски продолжаются.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили купающегося в Фонтанке мужчину.

Фото: Pixabay