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В Кингисеппе утонул школьник во время купания в реке
Сегодня, 13:18
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ruzannar

В Кингисеппе утонул школьник во время купания в реке

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Тело ребёнка пока не найдено.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня вечером в полицию Кингисеппа обратилась женщина 1976 года рождения. Она заявила, что её сын, ученик 6 класса, ушел из дома днем и не вернулся.

По словам матери, ранее школьник никогда не уходил надолго из дома, на учёте в ПДН не состоял. Очевидцы сообщили, что ребёнок утонул в реке Луга во время купания. Тело мальчика пока не нашли, поиски продолжаются.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили купающегося в Фонтанке мужчину.

Фото: Pixabay

Теги: кингисеппский район, река луга, утонул ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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