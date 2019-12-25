Петербуржцы заметили купающегося в Фонтанке мужчину

По всей видимости, мужчина грелся на солнце.

Вечером в среду, 10 июня, петербуржцы поделились в соцсетях фото и видео сидящего на памятнике Блокадной проруби на спуске набережной реки Фонтанки, у дома 21. Очевидец утверждал, что мужчина купался в реке.

Свидетель отметил, что обычно на этом месте устраивают памятные мероприятия. В комментариях под фото горожане справедливо отметили, что раньше там купались многие, а на предоставленных кадрах видно, что человек просто сидит.

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Фото: "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте