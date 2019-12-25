В парке Героев-Пожарных утонул ребенок

Мальчику было 13 лет.

Во вторник, 9 июня, в парке Героев-Пожарных около 17:08 утонул ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что мальчику было 13 лет. Водолазы обнаружили тело в 18:20. Очевидцы сообщают в соцсетях, что этот случай первый в нынешнем году. В комментариях петербуржцы негодуют: почему люди сами идут купаться в это место, почему нет достаточной охраны водоема и опознавательных знаков.

Лет 25 назад там торчали бетонные плиты, арматура и камни. Люди десятками там гибли и продолжают рассказал петербуржец.

Напомним, что посещать городские водоемы опасно не только для детей, но и для взрослых.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте