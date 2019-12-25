Девочка ушла из дома днем 8 июня и бесследно пропала.

В Пермском крае второй день ищут 2-летнюю девочку.

Региональные следственные органы СКР по Пермскому краю сообщают, что по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Как удалось установить, девочка в возрасте 2 лет играла во дворе частного дома в посёлке Лемзер Усольского района без присмотра взрослых. К вечеру родители заметили, что ребенок пропал, и обратились за помощью в полицию.

Незамедлительного были организованы поиски пропавшего ребенка. К поискам привлечены добровольцы из числа местных жителей и отряда "Лизы Алерт". В социальных сетях сообщают, что рядом с домом, в 100 метрах, находится лес.

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