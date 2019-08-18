На месте уже работают спасатели.

В воскресенье, 14 июня, стало известно, что в Ключевом озере утонул мужчина. На месте уже работают спасатели. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте",

Уточняется, что неизвестный утонул во время купания. На фотографиях видно, что для того чтобы обнаружить тело спасатели воспользовались надувной лодкой.

Обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе утонул школьник во время купания в реке.

Фото: vk.com/spb_today