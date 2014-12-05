За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались более 9 тыс. граждан

В городе первично привито 5 873 человека, а вторично вакцинировались 3 979 граждан.

За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 9852 человека. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 27 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за прошедшие сутки первично привито 5 873 человека, а вторично вакцинировались 3 979 граждан. Таким образом, за весь период в Петербурге вакцинировано 671 816 человек, из них 563 955 петербуржцев полностью завершили цикл вакцинации.

К тому же вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Известно, что неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 111 736 комплектов доз вакцины. Также остаток на Фармбазе составляет 32 990 комплектов. На данный момент в Петербурге запас вакцины составляет 144 726 комплектов доз.

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 14%.

Фото: Piter.tv