За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 15%

Кроме того, на 0,25% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 14,63%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 27 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По сравнению с данными прошлого четверга на 15,62% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медучреждениях. Кроме того, на 0,25% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

Вирус продолжает циркулировать в городе. Простые противоэпидемические меры - ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах - эффективны при выполнении их всеми горожанами и гостями Петербурга. Самым важным для остановки роста распространения вируса является массовое участие граждан, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, в прививочной кампании против COVID-19. Чем быстрее будет достигнут надежный коллективный иммунитет, который напрямую зависит от количества вакцинированных, тем быстрее закончится эпидемия, и город вернется к повседневной жизни, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, сколько штаммов COVID-19 существует в Петербурге.

Фото: Piter.tv