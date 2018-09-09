За весь период в Петербурге вакцинировано 665 943 человека.

За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 9921 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 26 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за минувшие сутки первично привились 6 108 граждан, а вторично вакцинировались 3 813 человек. Так, за весь период в Петербурге вакцинировано 665 943 человека, из них 559 976 граждан полностью завершили цикл вакцинации.

К тому же вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации Петербурга. Известно, что неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 97 789 комплектов доз, а остаток на Фармбазе составляет 52 810 комплектов. Так, на данный момент в городе 150 599 комплектов доз.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила первая партия вакцины центра им. Чумакова.

Фото: Piter.tv