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За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса умерили 15 человек 
Сегодня, 10:53
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IRINA_CHALKINA

За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса умерили 15 человек 

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По России подтверждено 185 летальных случаев.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице COVID-10 унес жизни 15 местных жителей. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России подтверждено 185 летальных случаев. Больше всего за сутки летальных случаев подтверждено в Москве. Там от COVID-19 умерло 52 человека.

Согласно данным центра, за весь период пандемии в России от коронавируса скончались 24 187 человек.

Ранее мы сообщали о том, что менее тысячи коек для "коронавирусных" пациентов свободно в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус статистика, умерло от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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