За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса умерили 15 человек 

По России подтверждено 185 летальных случаев.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице COVID-10 унес жизни 15 местных жителей. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России подтверждено 185 летальных случаев. Больше всего за сутки летальных случаев подтверждено в Москве. Там от COVID-19 умерло 52 человека.

Согласно данным центра, за весь период пандемии в России от коронавируса скончались 24 187 человек.

Ранее мы сообщали о том, что менее тысячи коек для "коронавирусных" пациентов свободно в Петербурге.

Фото:Piter.TV