Менее тысячи коек для "коронавирусных" пациентов свободно в Петербурге

Анализы в Петербурге берут 46 лабораторий, отметил глава комитета по здравоохранению.

Стало известно, что в Санкт-Петербурге для "коронавирусных" больных развернули 5815 больничных коек, среди которых свободна 941 койка. В среднем в сутки на этой неделе госпитализировали 400-450 пациентов – об этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 17 октября.

Глава комитета сообщил, что рекордный суточный рост числа выявленных случаев заболевания коронавирусом объясняется увеличением охвата тестирования. В Петербурге работает 46 лабораторий, которые проводят тесты на COVID-19, а их общее число в сравнении с весной 2020 года "выросло в несколько раз".

Лисовец напомнил, что заболевших COVID-19 c 19 октября будет принимать Николаевская больница. Ранее принимать больных начали в Госпитале для ветеранов войн на Народной улице, Педиатрическом медицинском университете.

Напомним, по данным на 17 октября в Петербурге зарегистрированы 31 смерть от коронавируса за сутки, а также 659 новых случаев заражения COVID-19, в Ленобласти таких – 102. По выздоровлению в городе выписали 330 человек, в области справились с болезнью 33 пациента. К сожалению, не обошлось без смертей: в Ленобласти ушли из жизни еще трое заболевших.

Фото: Piter.tv