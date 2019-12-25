В Петербурге зарегистрирована 31 смерть от коронавируса за сутки

Всего в России за сутки зарегистрировали более 270 смертей от COVID-19.

Стали известные новые "летальные" итоги за сутки по коронавирусу в Петербурге. По данным к утру 17 октября, в Петербурге от коронавируса скончался 31 человек. Общее количество скончавшихся от вирусной инфекции составило 3 407 человек.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге зафиксировано 659 новых случаев заражения COVID-19, в Ленобласти – 102. Такие данные к утру субботы приводят в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

По выздоровлению в городе выписали 330 человек, в области справились с болезнью 33 пациента. К сожалению, не обошлось без смертей: в Ленобласти ушли из жизни еще трое заболевших.

Фото: Piter.tv