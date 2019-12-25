В Петербурге зафиксировано 659 новых случаев заражения COVID-19. В Ленобласти – 102

Летальных случаев на регион оказалось 34.

За последние сутки, 16 октября, в России выявили 14 922 новых случаев заражения коронавирусом. Из всего этого числа на Петербург пришлись 659 заболеваний, а на Ленобласть – 102. Об этом рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с ковидом.

По выздоровлению в городе выписали 330 человек, в области справились с болезнью 33 пациента. К сожалению, не обошлось без смертей: в Петербурге за сутки скончался 31 человек, а в Ленобласти ушли из жизни 3 человека.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились ковидом 51 232 человека, умерли 3376 пациентов, вылечились 33 180 человек. В Ленобласти же заболели 9 746 жителей, скончались 103 человека, 5 940 человек выздоровели.

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