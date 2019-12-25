За сутки скончались 279 россиян.

За минувшие сутки, 17 октября, в России выявили еще 14 922 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. 4019 выявлено активно без клинических проявлений. Об этом рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост числа заболевших составил 1,1%. Наименьший темп прироста заразившихся за сутки наблюдается в Чеченской и Чувашской республиках, республиках Татарстан, Тыва, Дагестан, а также в Московской и Челябинской областях. Самое большое количество новых больных ковидом зафиксировано в Москве (4648), Петербурге (65) и Московской области (458).

По выздоровлению за прошедший день выписано 8 617 человек, проиграли борьбу с вирусом 279 россиян. Больше всего летальных исходов выявлено в Москве (56), Петербурге (31) и Московской области (10).

Всего за время пандемии в России заболели ковидом 1 384 235 человек, выздоровели 1 065 199 пациентов, 24 002 человек умерли.

Фото: pixabay; стопкоронавирус.рф