За прошедшие сутки в Петербурге и области поймали 23 нетрезвых водителя

Всего произошло 338 ДТП.

За прошлый день, 4 июня, в Петербурге и области зафиксировали почти 2 тыс. нарушений ПДД участниками дорожного движения. Данными поделилась пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

130 из них произошло с участием пешеходов. Также инспекторы поймали 23 нетрезвых водителя, 14 из них превышали скоростной режим, а 9 ― отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За административные правонарушения были задержаны 32 человека. Кроме того, было зафиксировано 26 случаев выезда на встречную полосу.

Всего 3 июня было зарегистрировано 338 аварий, никто не погиб.

Ранее Piter.TV узнал, как режим самоизоляции в Петербурге повлиял на количество ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"