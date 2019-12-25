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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 466 аварий
Сегодня, 14:10
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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 466 аварий

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Выявлено 1793 нарушения правил дорожного движения. Их нарушили 1674 водителя транспорта и 119 пешеходов.

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 466 аварий. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 28 человек, ранены – 38 человек, 7 из них – дети, погибли двое взрослых и один ребенок. 

Кроме того, за сутки сотрудники ДПС задержали 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 16 из них отказались от медицинского освидетельствования. Также сотрудники задержали 19 человек, совершивших административные нарушения, и одного правонарушителя, находящееся в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что иномарка пробила ограждение и съехала к Неве на Октябрьской набережной.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com

Теги: аварии, гибдд, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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