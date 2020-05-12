В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате ДТП погибло два человека.

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 427 ДТП. Так, в городе произошло 348 аварий, в области – 79 дорожно-транспортных происшествий. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что в городе и области в результате ДТП пострадали 14 человек, ранены 17 человек, погибло два человека.

Ранее мы писали, что на Новоприозерском шоссе перевернулся грузовик.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com