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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 427 ДТП
Сегодня, 16:09
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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 427 ДТП

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В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате ДТП погибло два человека.

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 427 ДТП. Так, в городе произошло 348 аварий, в области – 79 дорожно-транспортных происшествий. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Известно, что в городе и области в результате ДТП пострадали 14 человек, ранены 17 человек, погибло два человека.

Ранее мы писали, что на Новоприозерском шоссе перевернулся грузовик.

Фото:  ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com

Теги: аварии, гибдд, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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