За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировали 176 новых случаев заболевания ковидом

В Бокситогорском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах никто не заболел.

За минувший понедельник в Ленинградской области выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее зафиксировали на 50 пациентов больше. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В 12 районах Ленобласти жители получили положительный тест на ковид. Так, в Волосовском районе 1 человек заразился инфекцией, в Волховском – 1, во Всеволожском – 85, в Выборгском – 1, в Гатчинском – 42, в Кировском – 8, в Ломоносовский – 1, в Лужском – 9, в Приозерском – 1, в Сланцевском – 11, в Тихвинском – 8, в Тосненском – 8.

В Бокситогорском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах никто не заболел. Добавим, что за все время пандемии коронавируса инфекцию диагностировали у 181 193 жителей Ленинградской области. Из них выздоровели 174 199 человек (96,1%).

Ранее мы сообщали, что число новых случаев COVID-19 в Петербурге за сутки опустилось ниже 1000. Северная столица лидирует по числу новых случаев.

Фото: Piter.tv

