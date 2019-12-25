За прошедшие сутки в Ленобласти 235 человек заболели COVID-19

Мурино возглавило антирейтинг лидеров по числу новых случаев COVID-19 на выходных.

1 августа в Ленинградской области зарегистрировали 235 новых случаев коронавируса. Эти данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. В официальной сводке заболеваемости и смертности приводятся все населённые пункты региона, где были выявлены новые случаи COVID-19.

Наибольшее количество заражённых отмечено в Тихвине - 13, Сланцах - 7, Киришах - 12, Кингисеппе - 8, Гатчине - 8, Выборге - 12, Мурино - 16. От одного до нескольких случаев отмечено в различных населённых пунктах во всех районах Ленобласти.

Ранее врач рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 в семье.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть