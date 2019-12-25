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За прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге умерло 67 пациентов 
Сегодня, 11:20
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За прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге умерло 67 пациентов 

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По России за последние сутки подтверждено 488 летальных случаев.

В городе на Неве за сутки от коронавируса скончались 67 пациентов. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировали в Москве. Там вирус унес жизни 72 человек. По России за последние сутки подтверждено 488 летальных случаев.

При этом в России за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек. В Петербурге из больниц выписались 2151 человек. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге около 8% свободных коек для COVID-больных.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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