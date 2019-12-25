В Петербурге около 8% свободных коек для COVID-больных

До конца года развернут еще около двух тысяч коек.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается напряженной, всего 7,5% коек для пациентов с COVID-19 остаются свободными. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Сейчас развернута 11 151 койка, до конца года развернут еще 1 977 коек. За прошлую неделю был госпитализирован 5 661 пациент с коронавирусом и подозрением на него. Это на 3,6% больше показателя предыдущей недели. Также в комитете уточнили, что 4 дня подряд были установлены антирекорды по числу госпитализаций.

Районы обеспечивают пациентов препаратами, закупленными на средства федерального бюджета: Петербургу выделили 203 млн рублей. Лекарства выписываются исключительно при наличии показаний к их применению, и не выдаются при бессимптомных формах коронавируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3779 человек.

Фото: Piter.TV