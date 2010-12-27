Детский омбудсмен хочет попросить РПЦ отговорить женщин от абортов

В ходе проверки женских консультаций выяснилось, что психологи отговаривают девушек от рождения детей.

Уполномоченный по правам детей Петербурга Светлана Агапитова на планерном заседании Законодательного Собрания заявила, что русская православная церковь сможет внести свой вклад в убеждении женщин не делать аборты и не отказываться от детей.

Как сообщает "Петербургский дневник", Агапитова убеждена, что у РПЦ достаточно опыта в убеждении и поддержке матерей. По ее данным, в городе на Неве в год совершается около 20 тыс. абортов. Отговорить от процедуры удалось не более двух тысяч пациенток за последние пять лет.

Омбудсмен отметила, что в Петербурге, на данный момент, существует 43 женские консультации. Только в 37 из них есть психологи, к которым сложно попасть. Она рассказала, что встречались случаи, когда сами психологи рекомендовали девушкам избавиться от плода. В ходе проверки в консультации была отправлена 19-летняя беременная девушка. По информации Агапитовой, удалось дозвониться только до двух. Оба они посоветовали сделать аборт, так как "успеешь еще родить".

Оба специалиста были уволены за пропаганду абортов.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржца осудят за пытки семимесячного ребенка раскаленной сковородой.

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