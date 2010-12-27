Петербуржца осудят за пытки семимесячного ребенка раскаленной сковородой

В суде Петербурга рассмотрят дело отца-изверга, который избил и прижег сковородой сына.

Красносельский районный суд примет решение относительно отца-изверга, который пытал грудного ребенка раскаленной сковородой. По данному делу проходит местный житель Олег Яскельчик. Его обвиняют в том, что он приложил горячий предмет кухонной утвари к руке семимесячного малыша. Поле этого мужчина избил жертву. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу с термическими ожогами и многочисленными ушибами.

Пока следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего, фигурант преступления находится в СИЗО. Суд назначил ему меру пресечения на срок до 18 апреля. Об этом сообщает представитель пресс-службы Объединенных судов по региону.

Прокуратура вменяет подозреваемому угрозу убийством, невыполнение родительских обязательств и жестокое обращение с детьми. Петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 18 февраля в квартире на улице Ломоносова. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, когда отец пришел домой под утро. Он заставил беременную супругу приготовить ему завтрак. В это время в соседней комнате проснулся ребенок, который заплакал. Такое поведение отпрыска не устроило родителя, поэтому он решил наказать малыша.

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