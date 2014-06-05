Матвиенко: Россия не пойдет по пути запрета абортов

По ее словам, подогреваемый непродуманными заявлениями "нездоровый канал" дискуссий в обществе недопустим.

Россия не пойдет по пути запрета абортов. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, подогреваемый непродуманными заявлениями "нездоровый канал" дискуссий в обществе недопустим. Матвиенко подчеркнула, что проблема с темой абортов является сложной. Спикер Совфеда добавила, что власти работают над решением данной проблемы

Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Россия придает особое значение укреплению межпарламентского сотрудничества.

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