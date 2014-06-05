Матвиенко: Россия не пойдет по пути запрета абортов

Россия не пойдет по пути запрета абортов. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, подогреваемый непродуманными заявлениями "нездоровый канал" дискуссий в обществе недопустим. Матвиенко подчеркнула, что проблема с темой абортов является сложной. Спикер Совфеда добавила, что власти работают над решением данной проблемы
Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что Россия придает особое значение укреплению межпарламентского сотрудничества.
Видео: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все