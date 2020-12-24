Матвиенко: Россия придает особое значение укреплению межпарламентского сотрудничества

По ее словам, у каждого парламента есть свои наработки и предложения, которые могут принести пользу мировому сообществу.

Россия придает особое значение укреплению межпарламентского сотрудничества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к участникам Глобального форума по межпарламентскому сотрудничеству в реализации целей устойчивого развития. Мероприятие проходит в Ташкенте.

По ее словам, у каждого парламента есть свои наработки и предложения, которые могут принести пользу мировому сообществу. Матвиенко подчеркнула, что Россия ценит усилия Узбекистана в развитии канала межпарламентского сотрудничества, направленного на ускорение реализации Повестки дня 2030. Речь идет о принятой ООН Повестки дня в области устойчивого развития.

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