Совфед одобрил закон о бюджете на 2024-2026 годы

В бюджете закреплены социально ориентированные поправки, авторами которых выступили сенаторы во главе с Матвиенко.

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В бюджете закреплены социально ориентированные поправки, авторами которых выступили сенаторы во главе с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. 9 млрд рублей из бюджета выделят на расширение программы "Профессионалитет" и развитие образовательно-производственных центров. Кроме того, 6 млрд рублей направят на дополнительное профессиональное обучение для отдельных категорий граждан.

Также сообщается, что доходы утверждены в объеме 35,065 трлн рублей на 2024 год. На 2025-й и 2026-й показатели утверждены в объеме 33,352 и 34,051 трлн рублей соответственно.

Ранее Матвиенко назвала важным вопрос укрепления позиций русского языка на мировой арене.

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