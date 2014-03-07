По ее словам, в этом направлении делается многое.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала важным вопрос укрепления позиций русского языка на мировой арене. Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний, посвященных вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

По словам Матвиенко, в этом направлении делается многое. Она назвала знаковым событие создание Международной организации по русскому языку, инициатором которой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также Председатель СФ напомнила о проекте "Российский учитель за рубежом", которых охватил уже семь стран. Матвиенко подчеркнула, что настало время развивать проект на более системной, стратегической основе.

Ранее Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям.

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