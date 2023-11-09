Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям

Спикер СФ РФ оценила социальную поддержку государства данной категории граждан.

Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми. Соответствующее заявление председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на парламентских слушаниях по теме повышения уровня рождаемости в стране. Она напомнила об опыте, который существовал в стране в то время, когда политик была губернатором Санкт-Петербурга. Дополнительно важно развивать такие проекты как льготная ипотека или даже списание ипотеки. По мнению законодателя, власти должны ы первую очередь улучшать условия жизни для семей с несовершеннолетними гражданами.

Как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи.

Фото и видео: Совет Федерации