Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям

Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми. Соответствующее заявление председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на парламентских слушаниях по теме повышения уровня рождаемости в стране. Она напомнила об опыте, который существовал в стране в то время, когда политик была губернатором Санкт-Петербурга. Дополнительно важно развивать такие проекты как льготная ипотека или даже списание ипотеки. По мнению законодателя, власти должны ы первую очередь улучшать условия жизни для семей с несовершеннолетними гражданами.
Как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру.
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ
Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи.
Фото и видео: Совет Федерации
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