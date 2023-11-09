Спикер СФ РФ напомнила о том, что в 2008 году это решение привело к реализации важных инициатив.

Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи, так как это решение, это привлечёт внимание к демографической политике страны. Соответствующее заявление председатель Совета Федерации в ходе выступления на парламентских слушаниях по теме повышения уровня рождаемости в стране. Законодатель уточнила, что речь не просто о чем-то символическом, а о систематизации работы, так как в подобные периоды появляется много важных инициатив.

И сегодня, когда поддержка семей является таким фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение подумать – прошло уже много лет – в ближайшие годы ещё раз объявить в Российской Федерации нового Года семьи. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко добавила, что не исключает разработки комплексного документа – Национальной стратегии действий в интересах семей. Она пояснила участникам мероприятия о том, что по опыту политики знают о том, что Национальная стратегия в интересах детей и женщин на деле являются хорошим инструментом привлечения внимания и выработки правительственных решений. В последний раз в стране Год семьи глава государства объявлял 15 лет назад, в 2008 году.

Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи.

Фото и видео: Совет Федерации