Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Спикер СФ РФ оценила правительственные меры по социальной поддержке рождаемости.

В России необходимо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от НДФЛ. Соответствующее заявление в ходе выступления на парламентских слушаниях по теме повышения уровня рождаемости в стране сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мероприятие проводится на площадке верхней палаты парламента. Сенатор предложила коллегам обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов при учете планировочных решений, ориентированных на данную категорию льготников.

Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По мнению Валентины Матвиенко, акцент важно делать на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Речь идет о женщинах и мужчинах в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. В Совете Федерации считают, что такая категория граждан находится на историческом максимуме в России. Дополнительно политикам следует обратить внимание на социальную поддержку для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

Матвиенко предложила создать демографический стандарт для работающих мам.

Фото и видео: Совет Федерации