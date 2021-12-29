Более 100 иностранцев пытались сбежать из России в Европу

Теперь всем задержанным грозит выдворение.

В период новогодних праздников более 125 людей пытались незаконно пересечь российскую границу. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В Выборгском районе были задержаны четверо иностранцев с признаками обморожения. При себе у них были теплые вещи, продукты и 2 мачете. Задержанных доставили в светогорскую больницу. После выписки над иностранными гражданами состоялся суд. Им придется выплатить штраф, а также принудительно покинуть Россию.

7 января в Пулково заметили женщину из федерального розыска. В прошлом она пыталась незаконно пересечь границу. Она будет находится в следственном изоляторе до вынесения решения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нелегальных трудовых мигрантов с 1 января начнут выдворять из РФ.

Фото: УФСБ РФ по СПб и ЛО