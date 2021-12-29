Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января начнут выдворять из РФ

Документ вступил в законную силу.

Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января начнут выдворять из России. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что закон вступает в силу с первого дня 2022 года. Ранее иностранцев только штрафовали. Однако временные меры, введенные президентом Владимиром путиным, истекли по срокам 31 декабря 2021 года.

За незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением и запретом на обратный въезд. сайт "МВД Медиа"

Напомним, что при этом работодателей-нарушителей надзорные органы также будут штрафовать. Они получат штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.

Мигранты избили и похитили соотечественника в Петербурге.

Фото: Piter.tv