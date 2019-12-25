Мигранты избили и похитили соотечественника в Петербурге

Преступники требовали 30 тысяч рублей выкупа.

В Петербурге задержали двух мигрантов по подозрению в похищении человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевшим оказался 49-летний гражданин Узбекистана. Он рассказал, что 19 декабря в 23:00 в его квартиру на проспекте Большевиков ворвались двое и нанесли не менее 15 ударов руками и ногами в область груди и головы. Затем они заставили его сесть в автомобиль и проехать до дома на улице Чайковского, где нанесли еще не менее 15 ударов руками и ногами в область груди и головы. Далее у потерпевшего потребовали 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга.

Задержанными оказались двое граждан республики Узбекистан 28 и 32 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Мигрантов поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в "ЛизаАлерт" попросили о помощи в поисках мальчика, которого похитил отец.

Фото: Piter.TV