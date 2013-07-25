За праздничные выходные в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли восемь человек

Всего произошло 2132 ДТП.

За праздничные выходные, в период с 20 по 23 февраля, в Петербурге и Ленобласти случилось 2132 ДТП. Как уточнили в управлении ГИБДД по городу и области, 1710 из всех аварий пришлись на город, 422 – на соседний регион.

Большинство столкновений автомобилей обошлись без пострадавших, однако после 50 ДТП водителей, пассажиров или пешеходов госпитализировали с травмами. Раненых в городских авариях оказалось 28, из них 7 детей, в областных – 24, из них двое также дети. В нескольких ДТП погибли люди: аварии унесли жизни двух горожан и шести жителей Ленобласти.

Ранее невнимательный водитель на перекрестке Луначарского и Светлановского спровоцировал ДТП.

Фото: Piter.TV