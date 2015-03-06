Невнимательный водитель на перекрестке Луначарского и Светлановского спровоцировал ДТП

На место прибыли спасатели и карета скорой помощи.

Днем в субботу, 20 февраля, на перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского произошла авария с участием двух машин российского автопрома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель "Калины№ повернул налево с Луначарского на Светлановский, не убеждаясь, что встречных нет и в него влетело №ИЖ Фабула" пояснил петербуржец.

Достоверной информации о пострадавших не поступало, однако, судя по фото, к месту ДТП прибыли спасатели и карета скорой помощи. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. От удара одну из машин отбросило на островок безопасности: авто едва не задело пешеходов.

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Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV