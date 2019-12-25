Во вторник улицы Петербурга убирают 950 единиц техники

За восемь дней марта в городе выпало 14 см осадков.

Во вторник, 9 марта, улицы Петербурга убирают 953 единицы техники и 1226 работников ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки очищают еще 107 машин и 570 специалистов садово-паркового хозяйства.

В праздничные дни, 7 и 8 марта, на снегоплавильные и снегоприемные пункты вывезли более 43 тыс.кубометров снега. В эти дни в Северной столице прошли снегопады. Больше всего техники и сотрудников дорожных предприятий работали 7 марта.

Ранее Piter.TV показал, как "снежный скульптор" поздравил женщин открыткой к 8 марта.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района