За прошлую неделю в Ленобласти отстрелили 17 волков

Хищники сильно вредят охотничьему хозяйству.

За последнюю неделю января в Ленобласти добыли 17 волков. Как рассказали в областном охотнадзоре, пять хищников отловили в Тихвинском районе, четыре хищника – во Всеволожском районе, по два – в Сланцевском и Тосненском, по одному – в Кингисеппском, Кировском, Бокситогорском и Лужском.

Отмечается, что охота на волков ведется коллективно, загоном.

Волка берут в окладе, как правило, зимой, для чего обрезают территорию предполагаемого нахождения волка, то есть обходят или объезжают на снегоходе участок леса. Цель обрезки – убедиться, что волк находится на этом участке, есть входные следы, а выходов нет. Охотнадзор

Обрезать оклад должны опытные охотники, разбирающиеся в следах хищника, поскольку волки часто бегают туда и обратно. После успешной обрезки на данный участок леса по периметру натягивают веревку с флажками, запах и вид которых отпугивает волка. Волков, находящихся в окладе, отстреливают без различия по полу и возрасту, поскольку эти хищники вредят охотничьему хозяйству. В охотнадзоре подчеркивают, что волки не только убивают лосей, зайцев и другую лесную живность, но и часто нападают на домашних собак.

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