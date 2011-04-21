За сутки от ковида погибло рекордное количество россиян - 968 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 29 362 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи медики зафиксировали во всех 85 регионах РФ. Об этом сообщили официальные представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Наибольший показатель по стране фиксировался только 24 декабря 2020 года.

Сейчас больше всего новых инфицированных выявлено в Москве ( 6 001 пациентов), Петербурге ( 2 717 человек) , Московской области (1 689 зараженных), а также Башкирии, Нижегородской и Самарской областях, Воронежской и Свердловской областях. Общее число заболевших за все время пандемии достигло отметки в 7 746 718 россиян.

Жертвами пандемии за сутки стало рекордное число человек - 968. Предыдущий антирекорд поставлен в РФ 8 октября. Тогда специалисты заявили о 936 летальных случаях. Общее число смертей по регионам составило 215 453 человек.

В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Фото и видео: оперштаб РФ