За последние сутки в России от коронавируса погибло 60 человек

Количество жертв по стране выросло до 615 человек.

За последние сутки в России медики выявили 60 летальных случаев из-за коронавируса в 12 регионах. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19.

Специалисты рассказали, что большее количество пациентов с инфекцией погибло в Москве. Там зафиксировано 37 смертей коронавирусных больных. Еще десять человек скончались в Московской области. В Петербурге COVID-19 стал причиной гибели трех жителей региона. В Краснодарском крае инфекция унесла жизни двоих пациентов. По одному зараженному скончались в Хакасии, Удмуртии, Мордовии, а также Нижегородской, Мурманской, Волгоградской, Ульяновской и Ярославской областях.

За все время распространения коронавируса по России от инфекции скончались 615 человек.

За сутки в России зафиксировано 5 849 случаев заражения коронавирусом.