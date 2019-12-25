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За последние сутки в России от коронавируса погибло 60 человек
Сегодня, 10:47
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lesjasap

За последние сутки в России от коронавируса погибло 60 человек

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Количество жертв по стране выросло до 615 человек.

За последние сутки в России медики выявили 60 летальных случаев из-за коронавируса в 12 регионах. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. 

Специалисты рассказали, что большее количество пациентов с инфекцией погибло в Москве. Там зафиксировано 37 смертей коронавирусных больных. Еще десять человек скончались в Московской области. В Петербурге COVID-19 стал причиной гибели трех жителей региона. В Краснодарском крае инфекция унесла жизни двоих пациентов. По одному зараженному скончались в Хакасии, Удмуртии, Мордовии, а также Нижегородской, Мурманской, Волгоградской, Ульяновской и Ярославской областях.

За все время распространения коронавируса по России от инфекции скончались 615 человек.

За сутки в России зафиксировано 5 849 случаев заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус, оперштаб
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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