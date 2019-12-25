Названы регионы с летальными случаями коронавируса за сутки

Всего за истекшие сутки в России скончалось 60 пациентов в 12 регионах.

В России на утро 24 апреля зафиксировано 60 летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в России на утро пятницы, 24 апреля, в стране зафиксировано 60 летальных случаев у пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Больше всех летальных исходов в Москве, там от коронавируса скончалось 37 человек.

По остальным регионам печальная статистика выглядит следующим образом:

Московская область – 10

Санкт-Петербург – 3

Краснодарский край – 2

Республика Хакасия – 1

Нижегородская область – 1

Мурманская область – 1

Удмуртская Республика – 1

Волгоградская область – 1

Республика Мордовия – 1

Ярославская область – 1

Ульяновская область – 1\

С начала эпидемии в России скончалось 615 человек.

Статистика новых случаев коронавируса по регионам на 24 апреля

Фото: Piter.TV