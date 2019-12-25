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Названы регионы с летальными случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:43
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MShaffter

Названы регионы с летальными случаями коронавируса за сутки

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Всего за истекшие сутки в России скончалось 60 пациентов в 12 регионах.

В России на утро 24 апреля зафиксировано 60 летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в России  на утро пятницы, 24 апреля, в стране зафиксировано 60 летальных случаев у пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. 

Больше всех летальных исходов в Москве, там от коронавируса скончалось 37 человек.

По остальным регионам печальная статистика выглядит следующим образом:
Московская область – 10
Санкт-Петербург – 3
Краснодарский край – 2
Республика Хакасия – 1
Нижегородская область – 1
Мурманская область – 1
Удмуртская Республика – 1
Волгоградская область – 1
Республика Мордовия – 1
Ярославская область – 1
Ульяновская область – 1\

С начала эпидемии в России скончалось 615 человек.

Статистика новых случаев коронавируса по регионам на 24 апреля

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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