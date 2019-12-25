Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 5 849 в 82 регионах.

В России на утро 24 апреля выявлено 5 849 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в России на утро пятницы, 24 апреля, коронавирус выявлен у 5 849 человек. По-прежнему по количеству вновь выявленных случаев инфицирования Москва на первом месте (+2957). По регионам новые случаи распределились следующим образом:



1. Москва 2957

2. Московская область 611

3. Санкт-Петербург 253

4. Республика Дагестан 113

5. Нижегородская область 94

6. Краснодарский край 84

7. Ростовская область 64

8. Калужская область 61

9. Мурманская область 60

10. Челябинская область 57

11. Орловская область 47

12. Рязанская область 46

13. Тульская область 44

14. Самарская область 44

15. Чувашская Республика 43

16. Владимирская область 42

17. Ярославская область 42

18. Новосибирская область 41

19. Хабаровский край 41

20. Ленинградская область 39

21. Республика Мордовия 39

22. Республика Ингушетия 38

23. Курская область 37

24. Кировская область 36

25. Брянская область 35

26. Тамбовская область 35

27. Приморский край 35

28. Республика Северная Осетия 33

29. Республика Башкортостан 33

30. Свердловская область 33

31. Пермский край 31

32. Воронежская область 30

33. Тверская область 29

34. Республика Марий Эл 29

35. Оренбургская область 28

36. Белгородская область 26

37. Ставропольский край 26

38. Липецкая область 25

39. Кабардино-Балкарская Республика 25

40. Карачаево-Черкесская Республика 25

41. Ульяновская область 25

42. Ямало-Ненецкий АО 23

43. Красноярский край 22

44. Астраханская область 21

45. Волгоградская область 21

46. Пензенская область 21

47. Калининградская область 18

48. Чеченская Республика 18

49. Удмуртская Республика 17

50. Костромская область 16

51. Саратовская область 16

52. Тюменская область 16

53. Псковская область 15

54. Архангельская область 14

55. Новгородская область 14

56. Республика Татарстан 14

57. Еврейская АО 14

58. Смоленская область 11

59. Республика Коми 11

60. Республика Калмыкия 10

61. Вологодская область 9

62. Кемеровская область 9

63. Забайкальский край 9

64. Республика Саха (Якутия) 9

65. Ивановская область 8

66. Алтайский край 8

67. Томская область 7

68. Камчатский край 6

69. Иркутская область 5

70. Чукотский АО 5

71. Республика Бурятия 4

72. Республика Адыгея 3

73. Республика Хакасия 3

74. Амурская область 3

75. Республика Карелия 2

76. Курганская область 2

77. Ханты-Мансийский АО 2

78. Магаданская область 2

79. Республика Крым 2

80. Республика Тыва 1

81. Омская область 1

82. Сахалинская область 1

За сутки скончалось 60 человек, выздоровели 677 пациентов.

Сегодня ранее: В Москве скончалось рекордное на сегодня количество пациентов с коронавирусом.