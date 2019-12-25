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За последние сутки в Петербурге умерли девять человек с COVID-19
Сегодня, 10:34
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За последние сутки в Петербурге умерли девять человек с COVID-19

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Выздоровели за этот же 96 петербуржцев.

За последние сутки, 31 июля, в Петербурге умерли от коронавируса еще девять человек. Об этом говорят данные оперативного штаба.

Кроме того, в минувшую пятницу подтвердилось 5462 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах, 1356 выявлены без клинических проявлений. На Петербург пришлось 161 новое заражение, а на Ленобласть – 40, больше всего случаев наблюдается в Москве – 690. Выздоровели и отправились из медучреждений домой 8114 россиянина, среди них насчитали 96 петербуржцев и 14 жителей Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что Элджея госпитализировали с коронавирусом.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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