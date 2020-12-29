За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали почти 37 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36812 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 1614 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.
Операторы обработали 2971 вызов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.
Ранее Роспотребнадзор назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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