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За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали почти 37 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали почти 37 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находится более 1500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36812 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 1614 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2971 вызов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. 

Ранее Роспотребнадзор назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: единый номер 122, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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