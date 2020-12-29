За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали почти 37 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находится более 1500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36812 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1614 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2971 вызов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Роспотребнадзор назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.

Фото: Piter.TV