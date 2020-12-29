Роспотребнадзор назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Петербурге

Пока предпосылок для этого не наблюдается.

В петербургском Роспотребнадзоре назвали условия, при которых в городе можно начать снимать коронавирусные ограничения. Необходимые факторы "Интерфаксу" сообщила начальник отдела эпиднадзора ведомства Ирина Чхинджерия.

По словам специалиста, для снятия ограничений нужна стойкая тенденция к снижению заболеваемости в течение месяца, как в июле и августе. Заболеваемость должна оставаться на низком уровне неделю-две и не показывать тенденцию к росту. Сейчас такой картины не наблюдается, сказала Чхинджерия, поэтому и о послаблениях речи не идет.

Чиновница подчеркнула, что необходимость новых ограничений станет понятна в течение ближайших двух недель: свою роль могли сыграть новогодние праздники, в период которых люди массово пересекались и выезжали в другие регионы.

Ранее мы сообщали, что медучреждения уведомят Смольный о готовности участвовать в проведении вакцинации.

Фото: Piter.tv