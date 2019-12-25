За сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 свыше 19 тысяч человек

Под медицинским наблюдением остаются 496 человек.

За минувшие сутки, 14 августа, в Петербурге обследовали на коронавирус 19 324 человека. Об этом говорят данные городского штаба "Петербург против коронавируса".

Также отмечается, что под медицинским наблюдением остаются 496 человек, 158 из них лечатся в обсерваторе, 129 – на самоизоляции. Единая справочная служба по вопросам COVID-19 продолжает принимать звонки, за последние сутки обработано 223 вызова. В службу 112 успели обратиться 10 человек с сообщением о прибытии из другой страны, 14 обращений перенаправили в службу скорой помощи, 4 – в полицию.

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