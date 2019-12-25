Бывший главврач Боткинской больницы назвал антикоронавирусную позу для секса

Он предложил петербуржцам во время секса использовать защитные маски.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что названа антикоронавирусная поза для секса. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на экс-главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева.

Он предложил петербуржцам во время секса использовать защитные маски.

Сейчас разработано очень много методов. Даже есть специальный метод безопасного секса... Это позиция "сзади" и в масках. Почти 1,5 метра дистанции Алексей Яковлев.

Напомним, что врачи не в первый раз поднимают тему интима во время пандемии COVID-19. Так, глава министерства здравоохранения Ирландской республики выпустил руководство по практике секса во время коронавирусной инфекции. Партнерам предлагается не заниматься сексом. Эксперты полагают, что близость вполне возможно заменить на контакт по видеосвязи.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 160 петербуржцев заболели COVID-19.

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