За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 057 в 83 регионах.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 160 петербуржцев заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 057 в 83 регионах. Лидером по числу зараженных остается Москва.

Известно, что за минувшие сутки в Петербурге вылечились от коронавируса 96 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек.

Фото:Piter.TV