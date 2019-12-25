За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится почти 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17307 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 497 человек. Из них 147 ― на самоизоляции, 202― контактные, 148 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 289 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 57 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 20 человек.

Ранее горожанам посоветовали купить СИЗ и набить копилку перед второй волной коронавируса.

Фото: Piter.TV